ЛЭП под Авдеевкой отремонтированы – Зубко

Вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко в докладе президенту Украины Петру Порошенко сообщил о том, что линии электропередач (ЛЭП) к Авдеевке отремонтированы.

"Линии электропередач к Авдеевке отремонтированы. Об этом президенту только что доложил вице-премьер Геннадий Зубко", - написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Твиттере.

Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский и руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин прогнозировали, что энергоснабжение Авдеевки, которая была обесточена после очередных обстрелов боевиками, будет возобновлено в понедельник.