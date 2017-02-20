 

ЛЭП под Авдеевкой отремонтированы – Зубко

20 февраля 2017 г. 11:31
Источник: Интерфакс-Украина
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Вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко в докладе президенту Украины Петру Порошенко сообщил о том, что линии электропередач (ЛЭП) к Авдеевке отремонтированы.

"Линии электропередач к Авдеевке отремонтированы. Об этом президенту только что доложил вице-премьер Геннадий Зубко", - написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Твиттере.

Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский и руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин прогнозировали, что энергоснабжение Авдеевки, которая была обесточена после очередных обстрелов боевиками, будет возобновлено в понедельник.

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