 

Лещенко заявил о попытке "отжать" 112 канал

30 января 2017 г. 12:14
Источник: Корреспондент.net
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Нардеп Сергей Лещенко заявил, что президент Петр Порошенко в предверии выборов намерен взять под контроль все критически настроенные медиа, в том числе телеканал 112.

"В моем распоряжении есть план по отбору лицензии у 112, который я передал ведущему Кужееву Павелу. Цель - сделать актив "токсичным", а дальше - заставить работать как надо или продаться нужным людям в окружении Порошенко. Полный текст документа скоро будет опубликован", - написал нардеп в Facebook.

По его словам, в ближайшие годы решение Порошенко баллотироваться на второй срок будет довлеть над политикой.
"Чего ждать? Во-первых - консолидации силовиков в один кулак, чтобы обеспечили нужный результат. Во-вторых - дискредитации конкурентов, в том числе - руками этих же силовиков. А в-третьих - взятия под контроль все критически настроенных медиа", - отметил Лещенко.

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