Лесик: человек в агонии, разве ему мешает один депутат?

Андрей Лесик рассказал, что после скандала на сессии он был госпитализирован по настоянию врачей. Ему, по словам политика, сбили давление и наложили повязку на ногу – во время потасовки ему повредили ногу, которая была недавно поломана, надорвали связки. При этом Андрей Лесик сообщил, что он не намерен соглашаться с позицией мэра, и намерен прийти и на следующую сессию. Пока же, написал заявление в полицию как на охранников Кернеса, которые его выносили, так и на его самого за невыполнение решение суда.