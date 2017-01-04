Личность стрелка в ночном клубе Стамбула установлена - глава МИД Турции

На данный момент уже установлена личность террориста, устроившего стрельбу в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции, передает агентство Anadolu.

Напомним, в новогоднюю ночь вооруженный неизвестный устроил стрельбу в ночном клубе Стамбула.

Мужчина, одетый как Санта-Клаус, застрелил полицейского и гражданское лицо у входа в клуб, после чего ворвался в помещение и открыл стрельбу.

В результате нападения погибли 39 человек и еще не менее сорока получили ранения. По данным МИД Украины, украинцев среди погибших нет.

Накануне сообщалось, что по подозрению в совершении теракта задержаны четырнадцать человек.