Лидер непризнанного Приднестровья попросил у России денег на аудит госрасходов

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский написал вице-премьеру РФ Дмитрию Рогозину письмо с просьбой выделить деньги на аудит расходов Приднестровья.

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на текст послания.

Письмо датировано 23 января.

Вадим Красносельский в нем отмечает, что "с начала 2000-х годов фактические госрасходы увеличились с 38% до 50% ВВП, в то время как норма для развивающихся государств находится на уровне 35-45%. Доля государственных расходов в 2016 году составила порядка 60% ВВП".

"В российском пространстве осуществляют деятельность аудиторские компании, специализирующиеся на данного рода аудите. Прошу вас, уважаемый Дмитрий Олегович, оказать содействие в рассмотрении вопроса о выделении финансирования для проведения аудита и выработки рекомендаций по повышению эффективности госрасходов российскими аудиторскими компаниями", - добавляет Красносельский.

Получение письма подтвердил источник "Коммерсанта" в правительстве. По его данным, оно было передано в Минфин. Он не стал говорить, каковы шансы на положительное решение по просьбе Приднестровья.

"Обращение в работе. Ждем предложений от ведомств. Какие-то выводы делать без предварительной проработки и оценки ситуации было бы неправильно", - сказал он.

В пятницу, 10 февраля, в Москву прибывает глава "правительства" Приднестровья Александр Мартынов. По информации "Коммерсанта", у него запланирована встреча с представителями российского Минфина.

Напомним, что Красносельский стал "президентом" Приднестровья в начале декабря.

Также напомним, что в июле 2016 года Рогозин заявил Приднестровью, что Россия не согласна на финансирование непризнанной республики, но обещает стимулировать развитие ее экономики.