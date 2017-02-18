 

Лидер "Східного корпусу" прокомментировал ночую потасовку на Алексеевке с участием активистов

18 февраля 2017 г. 13:44
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Лидер ГО "Східниий корпус" Олег Ширяев прокомментировал ночную  перестрелку и потасовку на Алексеевке.

На своей странице в Фейсбук Ширяев написал подробности потасовке на проспекте Победы с участием активистов "Східного корпусу". По мнению Ширяева, активисты попали заранее спланированную засаду.

"Группа активистов попала в заранее спланированную засаду и оказалась под огнем автоматического оружия, в результате чего один из активистов получил тяжелые огнестрельные ранения, а остальные обратились к вынужденной самообороне, спасая свои жизни. В результате были задержаны 8 нападающих, переданных правоохранительным органам для оперативно-следственных действий. Подчеркиваю то обстоятельство, что ранен, как и остальные активисты, не был вооружен, тогда как нападающие стреляли из нарезного и гладкоствольного оружия", - написал Ширяев.
 

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