Литовская железная дорога отказалась от пассажирских перевозок в Москву

12 мая 2017 г. 21:01
Источник: Левый берег
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В компании утверждают, что это позволит сэкономить 2 млн евро в год

Государственная компания "Литовские железные дороги" (Lietuvos gelezinkeliai) отказалась от пассажирских перевозок в Москву.

Как сообщает Delfi, такое решение было принято "из соображений экономии".

Компания утверждает, что благодаря этому она сможет экономить ежегодно 2 млн евро, а пассажиры и в дальнейшем смогут ездить в Россию российскими поездами.

Вагоны Lietuvos gelezinkeliai с понедельника перестанут прицеплять к российскому поезду, курсирующему по маршруту Калининград-Вильнюс-Москва.

"В трех дополнительных вагонах в среднем ездило примерно 20 пассажиров. Маршрут сохранится и в дальнейшем, однако в Вильнюсе мы перестанем прицеплять свои вагоны. Благодаря этому сократятся наши расходы", - рассказал заместитель гендиректора Lietuvos gelezinkeliai Линас Баужис.

В прошлом году компания Lietuvos gelezinkeliai перевезла в Москву и в обратном направлении почти на 27% меньше пассажиров, чем в 2015 году.

Власти Литвы решили возвести стену на границе с Россией длиной около 45 км.

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