 

Литва назвала действия России главной угрозой своей безопасности

18 января 2017 г. 17:27
Источник: Новое Время
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В среду, 18 января, Сейм Литвы утвердил обновленную Стратегию национальной безопасности.

Как сообщает DW, в Вильнюсе считают, что принятая в 2012 году стратегия из-за появления новых угроз не отражает современных реалий.

В документе определены 14 главных угроз безопасности страны. Его единогласно поддержали 107 депутатов Сейма.

На первом месте находится конвенциональная военная угроза, которую представляет "подготовка и воля Российской Федерации к использованию военной силы для достижения своих целей".

Следующей угрозой Литва считает замаскированные военные и разведывательные средства, которые используют зарубежные государства для негативного влияния на ее политическую и социально-экономическую стабильность.

На третьем месте находится деятельность третьих стран, способная ослабить евроатлантическое единство.

Также Россия и Беларусь названы небезопасными странами в сфере развития ядерной энергетики близ границ Литвы.

Отмечается, что другие угрозы национальной безопасности имеют общий характер. Среди них - нестабильность в регионе и мире, терроризм, экстремизм, радикализация, социальная и региональная отчужденность, демографический кризис, организованная преступность, коррупция.

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