 

Лондон потеряет от выхода из Евросоюза больше, чем ЕС - Могерини

20 апреля 2017 г. 11:50
Источник: Интерфакс-Украина

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в четверг заявила, что, на ее взгляд, по итогам Brexit Великобритания может потерять больше, чем Евросоюз.

"Я думаю, что наши британские друзья потеряют больше (от выхода из союза - ИФ), чем мы", - сказала она, выступая с речью в китайском университете Цинхуа.

"Им придется отказаться от своей принадлежности к европейскому сообществу. Мы потеряем важного члена союза", - добавила Ф.Могерини.

Как сообщалось, британцы на референдуме высказались за выход их страны из ЕС. Премьер-министр страны Тереза Мэй ранее на этой неделе в очередной раз подтвердила, что повторного голосования по этому вопросу не будет.

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