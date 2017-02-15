 

Луценко озвучил фамилии нардепов, подозреваемых в неуплате налогов

15 февраля 2017 г. 16:46
Источник: 112.UA
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уточнил, кто именно из нардепов подозревается в неуплате налогов. Об этом он сказал на пресс-конференции.

"У каждого из этих трех депутатов, а именно Супруненко, Константиновского и Шуфрича установлена неуплата налогов на сумму соответственно 60, 50 и 40 млн грн", - сообщил Луценко.

Он напомнил, что внесет представление на этих народных депутатов в Верховную Раду. По его словам, сейчас есть два варианта, или Верховная Рада дает разрешение на привлечение к уголовной ответственности, а это до 3-х лет лишения свободы, или  народные депутаты уплачивают соответственно 60, 50 и 40 млн грн. 

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