Луценко озвучил фамилии нардепов, подозреваемых в неуплате налогов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уточнил, кто именно из нардепов подозревается в неуплате налогов. Об этом он сказал на пресс-конференции.

"У каждого из этих трех депутатов, а именно Супруненко, Константиновского и Шуфрича установлена неуплата налогов на сумму соответственно 60, 50 и 40 млн грн", - сообщил Луценко.

Он напомнил, что внесет представление на этих народных депутатов в Верховную Раду. По его словам, сейчас есть два варианта, или Верховная Рада дает разрешение на привлечение к уголовной ответственности, а это до 3-х лет лишения свободы, или народные депутаты уплачивают соответственно 60, 50 и 40 млн грн.