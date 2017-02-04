Луценко сообщил о задержании координатора одной из афер Курченко

В Днипре служба СБУ задержала Сергея Костюка, которого следствие подозревает в разработке схемы контрабанды нефтепродуктов, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Задержаны местные таможенники, которые дали важные показания о схеме хищения 1,2 млрд грн из госбюджета. Спасибо суду за адекватные делу залоги в 9 млн грн. Сегодня в Днепре служба К СБУ задержала Костюка, которого следствие подозревает в разработке этой аферы Курченко", - написал Луценко.

Генпрокурор также анонсировал конфискацию в государственную собственность Одесского нефтеперерабатывающего завода.

Напомним, 4 января Печерский райсуд Киева одобрил арест беглого бизнесмена Сергея Курченко.

Санкция самой тяжкой из инкриминируемых подозреваемому статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Курченко находится в международном розыске с марта 2014 года.

22 марта 2016-го ГПУ объявила ему о подозрении в хищении почти шести миллиардов гривен в банковской сфере. На следующий день, 23 марта Генеральной прокуратурой составлено сообщение о подозрении Курченко за совершение преступлений в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.