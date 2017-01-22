 

Луценко: уже два депутата Госдумы дали показания по делу Януковича

22 января 2017 г. 21:05
Источник: Левый Берег
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Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что уже два депутата Государственной думы дали показания по делу Виктора Януковича в которых признают, что Кремль начал подготовку к вторжению в Украину еще в декабре 2013 года.

"Мы допросили двух депутатов Госдумы РФ. Они свидетельствуют о том, что механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева. Во время визита Суркова в декабре уже говорилось о вероятном военном вторжении", - сказал Луценко в эфире "1+1" вечером в воскресенье.

27 декабря 2016 года Луценко на брифинге в Краматорске говорил, что одним из свидетелей, который дал очень важные показания по делу Януковича, является бывший депутат Госдумы РФ. По данным российской "Независимой газеты", речь идет о Илье Пономареве, который летом 2016 года получил вид на жительство в Украине.

В показаниях Пономарев, который был в Госдуме во время аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе, рассказал о договоренностях между Януковичем и Россией. В частности, он сообщил, что Янукович отказался от соглашения об ассоциации с ЕС после встречи с российским вице-премьером Игорем Шуваловым.

Луценко также заявил, что в течение февраля Генеральная прокуратура проведет окончательные необходимые допросы и экспертизы, после этого дело будет передано на рассмотрение суда.

Напомним, 28 ноября Луценко в Святошинском райсуде Киева сообщил, что Януковичу объявлено подозрение в государственной измене - содержание подозрения объявлено устно, а само сообщение о подозрении было разослано на все известные адреса пребывания экс-президента. В тот же день после зачитывания этого подозрения представители Военной прокуратуры вручили его адвокату Игорю Федоренко, присутствовавшему в суде.

Януковичу инкриминировано то, что 1 марта 2014, пребывая на территории РФ, он совершил государственную измену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности на сумму более 1,080 трлн гривен.

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