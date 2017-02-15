Луценко внесет в Раду представление о привлечении к ответственности трех нардепов из-за неуплаты 150 млн грн налогов

Генеральный прокурор Юрий Луценко внесет в Верховную Раду представление о привлечении к ответственности трех народных депутатов из-за неуплаты налогов. Об этом он заявил во время совещания в ГПУ.

"Наконец мы получили от ГФС ответ о проведенной внеплановой проверки трех народных депутатов из 17 поданных. В отношении трех народных депутатов установлена неуплата налогов соответственно 60, 50, 40 млн гривен. Представление на этих народных депутатов я внесу в ближайшее время в Верховную Раду", - сказал он.