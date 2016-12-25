Лукаш заявила, что НАБУ проиграло процессы по Охендовскому и "амбарной книге" ПР

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проиграло судебные процессы по "амбарной книге" Партии регионов (ПР) и причастности к ней председателя Центризбиркома Михаила Охендовского. Об этом написала экс-замглавы АП, юрист Елена Лукаш на своей странице в социальной сети Facebook.

"21 декабря 2016 года. Национальное антикоррупционное бюро с треском проиграло судебные процессы по делу об "амбарных книгах Партии регионов". Даже в "отреформированном" суде, защита М. Охендовского смогла элегантно превратить в… ничто все унылые ходатайства НАБУ. Фиговые листы детективов наблюдала вся страна. Три дня ушло у НАБУ, чтобы осознать глубину публичного провала", - написала она. По словам Лукаш, НАБУ только сейчас заявило о "манипулятивности упреков в адрес НАБУ о безосновательности обвинений в деле "черной бухгалтерии".

"Штанга, детективы. Никаких "обвинений" по делу о "черной бухгалтерии" нет, есть одно "подозрение", нелепое и не воспринятое судом", – написала бывшая замглавы АП. Юрист считает, что для того, чтобы "хоть как-то отмыться", НАБУ пошло на разглашение данных расследования. "Есть мол, в деле одна экспертиза, сделанная одним экспертом МВД, и вот там установлена оригинальность подписи Охендовского. О том, что есть и другая/ие экспертиза/ы, прямо говорящие, что почерк Охендовскому не принадлежит, НАБУ как-то умолчало. А жаль. Какая напрасная избирательность, НАБУ, ведь скоро мы увидим фоторезультаты иной экспертизы, и что придумывать дальше? Будем "бороться" с коррупцией... всеми имеющимися словами?", - написала она.

Лукаш также назвала "черную кассу" дикой и глупой попыткой вмешательства в ход выборов в США путем фальсификации информации о политтехнологе президента США Поле Манафорте. "Именно для этого была выдумана "черная касса Партии регионов" за 2007-2012 г., которую "патриоты" якобы хранили с тех незапамятных времен вплоть до 2016 года. Но как только в США активизировалась избирательная кампания Трампа, "трепаки" молчать не смогли, и явили миру писули… Попытка вмешательства в выборы провалилась, но не забылась. То, что происходит сейчас, это судорожные оправдательные конвульсии НАБУ: "ну ладно, соврали, Манафорт ни при чем, но остальные же были? Мы не виноваты, господа американцы! Мы докажем, что остальные были. Это по вам мы погорячились, но поверьте…". Курам на смех", – написала она. Лукаш убеждена, что НАБУ – "бесполезный, неэффективный и дорогой орган".

"Это не только я так считаю, об этом говорят результаты исследования Transparency International об уровне коррупции в Украине. По данным недавнего соцопроса Центра Разумкова, менее 1% процента украинцев считают антикоррупционную реформу успешной, а почти 55% респондентов уверены, что эта реформа провалилась", – объяснила она.

"Год работы НАБУ: более 700 человек в штате агентства, средняя зарплата детективов – 35–40 тыс. грн, потраченные за год полмиллиарда гривен из госбюджета и внушительные суммы западной помощи; за 2016 год в доход украинского бюджета было конфисковано имущества и средств на сумму 163 !!! тыс. гривен за коррупционные правонарушения (это официальные данные Государственного казначейства)", – добавила экс-замглавы АП.

Она отметила, что никаких успехов в работе Антикоррупционного бюро и Специальной актикоррупционной прокуратуры нет. "Крайне невысокий и непрофессиональный, а местами и отрицательный результат работы. Детективы галлюциногенных амбаров… Вся деятельность и риторика – попытка оправдать никчемное, но дорогое существование "кормушки". Пора закрывать эту богадельню", – считает она.