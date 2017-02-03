Лукашенко исключил размещение в Беларуси российской авиабазы

Беларусь считает, что размещение российской военной авиабазы на своей территории не является военной необходимостью.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе общения со СМИ.

"Говорят: военная база. Да бросьте вы! Там десять самолётов, которые Россия хотела посадить под Бобруйском. Этот аэродром надо воссоздавать, там уже взлётно-посадочную полосу наполовину разобрали. Десять самолётов! Я говорю: дайте мне эти двадцать самолётов (двадцать!) У нас отличные пилоты, мы не хуже воюем на военных самолётах, мы же единая группировка!" - отметил Лукашенко.

"Теперь давай рассуждать по-военному: что даёт эта база? Что такое в современной войне - против НАТО, допустим - самолёты? Десять минут боя, он взлетел - и его нет. Война сегодня другая! Это в Сирии можно летать, когда нет системы противовоздушной обороны. У игиловцев нет системы ПВО, а у нас в Буларуси - ты взлетел где-то за 200 км, и мы тебя видим!" - добавил он.

"И потом: что такое аэродром на переднем крае театра военных действий? Не дай бог война - ни один самолёт не взлетит. Зачем им сюда? Это же слова Путина - у нас время подлёта от Смоленска четыре минуты. И он прав! В таком случае зачем здесь с военной точки зрения эта база? Он мне, когда здесь, во Дворце незалежности этот вопрос обсуждался, сказал - да, ты прав. Но нужна эта база! Зачем перед президентскими выборами, когда какие-то телодвижения с Западом пошли, и вдруг базу здесь какую-то… Даже не база - десять самолётов. Это демонстрация. Она нам нужна, эта демонстрация? Нет", - заявил президент Беларуси.

Лукашенко пришел к выводу, что "это не военное предложение". "А что это такое? Думайте сами", - резюмировал белорусский лидер.