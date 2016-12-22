 

Лукашенко подарил Кучме плюшевого петуха

22 декабря 2016 г. 17:22
Источник: Зеркало недели
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил экс-президенту Украины (1994-2005) Леониду Кучме на Новый год плюшевого петуха.

"Белорусский лидер вручил второму президенту Украины символ 2017 года - петуха. В свою очередь Леонид Кучма презентовал своему другу сборник трудов итальянского мыслителя Никколо Макиавелли", - сообщил телеканал "Беларусь-1".

Ранее пресс-служба Лукашенко сообщила о встрече с Кучмой. "Стороны тепло пообщались и обменялись подарками", - говорилось в сообщении.

Лукашенко отметил, что рад возможности встретиться.

"Для меня всегда большая честь пообщаться. А потом тоже, чтобы люди знали, что жизнь продолжается", - сказал Кучма.

"Да, и что мы остались друзьями", - отметил президент Беларуси.

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