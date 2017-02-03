Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта "за нанесение ущерба государству".

Об этом сообщает "Медуза".

В Россельхознадзоре в ответ на заявления Лукашенко отметили, что ведомство работает в соответствии с законом.

"Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: первое - все эти Данкверты - люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта", - заявил Лукашенко.

В конце января Россельхознадзор ограничил поставки говядины с двух белорусских предприятий, поскольку их заподозрили во ввозе в Россию украинского мяса под видом белорусского.

Данкверт в интервью РБК называл белорусских партнеров недобросовестными, так как страна заметно нарастила импорт в Россию после введения эмбарго против Евросоюза и Украины.

Российское ведомство также требовало от Минска усилить контроль на предприятиях по производству мяса птицы, в котором обнаружили опасные микроорганизмы.