Лукашенко призвал Медведева не пугать и не пробовать ставить Беларусь на колени

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании об актуальных вопросах развития страны в четверге, 9 марта, заявил, что бухгалтерия не должна лежать в основе белорусско-российских отношений, а России стоит прекратить пугать соседей ценой на газ, пишет Белта.

Президент в начале совещания потребовал доложить ему о сотрудничестве с Россией, с учетом недавно состоявшегося в Бишкеке межправительственного заседания в рамках Евразийского экономического союза.

"Я, конечно, в общих чертах знаком. Меня больше всего удивили заявления моего закоренелого друга Медведева. Нас, кстати, уже пугать начинают, что газ мы будем природный покупать по европейским ценам. Типа того, что будете платить не $150, а $200. Это, знаете, сродни тому, что намек всем - в России прежде всего, и в Беларуси, - что мы являемся нахлебниками в России: вот, видите ли, они нам делают какой-то подарок", - сказал Лукашенко.

Лукашенко отметил, что не хочет вникать в детали, но Медведев должен понимать, что если Беларусь будет платить как в Европе, то России тоже придется заплатить, и цена "будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ".

"Мне казалось, и я думаю до сих пор, и, наверное, подавляющее большинство русских людей и россиян думают и понимают, что наши отношения с Россией - это не бухгалтерия. Бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе наших отношений", - сказал белорусский лидер.

Он добавил, что Беларусь не хочет низких цен на газ, а только чтобы руководство России выполняло свои обязательства, взятые перед Беларусью, по-этому у всех должны быть ровные условия.

"Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет", - добавил Александр Лукашенко.