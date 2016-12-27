 

Лутковская договорилась о посещении Сущенко и Панова в Москве

27 декабря 2016 г. 20:27
Источник: РБК-Украина
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Омбудсмен сможет посетить арестованных журналиста и "крымского диверсанта"

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская договорилась с российской коллегой Татьяной Москальковой о посещении арестованных в Москве Романа Сущенко и Евгения Панова, передает пресс-служба Лутковской.

Сообщается, что одним из достижений по результатам совместного визита в СИЗО Крыма Лутковская считает договоренность о посещении Романа Сущенко и Евгения Панова в Москве.

"Поскольку уже установлено определенное доверие, мы можем продвигаться дальше. Имею в виду, что Татьяна Москалькова сможет приезжать навещать российских граждан, а мы в ответ надеемся осуществлять визиты к нашим гражданам, например, в Москве", - отметила она.

Ранее сообщалось, что омбудсмены Украины и РФ договорились о посещении заключенных. 
 

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