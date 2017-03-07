 

Ляшко намерен через суд требовать от Кабмина обнародовать условия нового меморандума с МВФ

07 марта 2017 г. 15:35
Источник: Интерфакс-Украина
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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил о намерении обратиться в суд с требованием к Кабинету министров раскрыть условия нового меморандума с Международным валютным фондом (МВФ).

"Министр финансов Данилюк (Александр Данилюк - ИФ) подтвердил подписание 4 марта нового меморандума с МВФ. Кто видел этого "кота в мешке"?! Не допустимо, прятать от граждан драконовские обязательства власти, в частности, по новым тарифам, рынку земли и пенсионному возрасту. Я уже поручил нашим юристам обратиться в суд, чтобы заставить правительство раскрыть эту тайну

Как сообщалось, в субботу, 4 марта 2017 года, миссия МВФ сообщила о согласовании обновленного меморандума об экономической и финансовой политике Украины, что позволяет Киеву рассчитывать на получение $1 млрд 4-го транша кредита по программе расширенного финансирования EFF. Ожидается, что совет директоров Фонда рассмотрит этот вопрос во второй половине марта.

7 марта министр финансов А. Данилюк отбыл в США с двухдневным визитом, где проведет переговоры с представителями МВФ.

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