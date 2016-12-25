 

Ляшко прокомментировал отмену визита Гройсмана в Израиль: Интересам Украины нанесен непоправимый ущерб

25 декабря 2016 г. 14:32
Источник: 112.ua
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Лидер РПЛ Олег Ляшко на своей странице в Facebook прокомментировал перенос визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль в связи с голосованием Украины в Совбезе ООН. По его словам, национальным интересам Украины был нанесен непоправимый ущерб.

"Недавно Израиль поддержал наше государство в ООН, вместе с другими странами осудив российскую оккупацию Крыма. В ответ представитель Украины в Совете безопасности ООН поддержал антиизраильскую резолюцию по поселениям вместо того, чтобы хотя бы воздержаться. В дополнение в Умани неизвестные совершают нападение на еврейскую синагогу. Все эти события происходят накануне визита премьера Гройсмана в Израиль и голосования в израильском Кнессете резолюции о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Вполне ожидаемая реакция Израиля на эти события - визит премьера Гройсмана отменен. Результаты голосования по Голодомору тоже можно предусмотреть. Национальным интересам Украины нанесен непоправимый ущерб, который теперь нам долго придется устранять ", - написал Ляшко.

\"То, что сейчас происходит в отношениях Украины с Израилем - это дипломатическая диверсия", - добавил депутат.

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