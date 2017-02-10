Любляна предлагает организовать встречу Трампа и Путина

На пресс-конференции после переговоров с президентом Словении Борутом Пахором Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к встрече с президентом США Дональдом Трампом в столице Словении - Любляне.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Мы к ней готовы (встрече с президентом США Дональдом Трампом. Что касается Любляны, Словении в целом, то, конечно, это замечательное место для того, чтобы вести диалоги подобного рода. Но это зависит не только от нас, а от целого ряда обстоятельств, текущих дел", - сказал Путин.

Ранее словенская сторона предложила содействовать организации на своей территории первой встречи президентов России и США.

Как известно, супруга президента США Мелания Трамп по происхождению словенка, она родилась в 1970 году в словенском городе Ново-Место.