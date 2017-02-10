 

Любляна предлагает организовать встречу Трампа и Путина

10 февраля 2017 г. 19:58
Источник: Укринформ
23 просмотра

На пресс-конференции после переговоров с президентом Словении Борутом Пахором Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к встрече с президентом США Дональдом Трампом в столице Словении - Любляне.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Мы к ней готовы (встрече с президентом США Дональдом Трампом. Что касается Любляны, Словении в целом, то, конечно, это замечательное место для того, чтобы вести диалоги подобного рода. Но это зависит не только от нас, а от целого ряда обстоятельств, текущих дел", - сказал Путин.

Ранее словенская сторона предложила содействовать организации на своей территории первой встречи президентов России и США.

Как известно, супруга президента США Мелания Трамп по происхождению словенка, она родилась в 1970 году в словенском городе Ново-Место.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.