 

Люди Яценюка до сих пор контролируют порты и половину ОПЗ – Саакашвили

24 декабря 2016 г. 16:20
Источник: Украинская правда
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Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявляет, что лица из окружения экс-премьера Арсения Яценюка до сих пор контролируют администрацию портов Украины и половину Одесского припортового завода.

Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK, сообщает пресс-служба канала.

"После его (Яценюка) увольнения мало что изменилось. У этой группировки под контролем осталась администрация портов Украины, фактически все морские ворота контролируют они. Им оставили многим "полакомиться" в области энергетики. Они до сих пор контролируют половину Одесского припортового завода", - заявил Саакашвили.

По словам экс-главы Одесской ОГА, окружение бывшего главы правительства имеет "своего человека" в руководстве ГПУ, и это помогает действовать безнаказанно.

"Его группировка имеет своего карманного заместителя генпрокурора Украины, который только для того и сидит в ГПУ, чтобы предупредить Яценюка, если Луценко возбудит против него производство. Или против кого-то из приближенных лиц", - отметил Саакашвили.

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