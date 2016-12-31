 

Маккейн: поведение Путина – это поведение бандита и убийцы

31 декабря 2016 г. 14:21
Источник: УНИАН
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Об этом он сказал, комментируя вероятность того, что США пересмотрят позицию относительно аннексии Крыма на фоне заявлений новоизбранного президента Дональда Трампа, сообщает Радио Свобода.

"Ну тогда бы вам, во-первых, пришлось перезаключить Будапештский меморандум, подписантом которого является США. Меморандум гарантировал, что Крым является частью Украины – в обмен на то, что будут уничтожены ядерные запасы, 100 с чем-то единиц ядерного оружия Украины. Действия России – явное нарушение договоренностей, которые сами же русские и подписали. Отношение к нему Путина, его поведение – это поведение бандита и убийцы", - сказал он.

Вместе с тем, по его словам, в связи с нарушением Будапештского меморандума РФ, с Москвой не стоит заключать договоренностей, потому что они не будут действовать.

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