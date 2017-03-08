Маккейн предположил возможные связи WikiLeaks с Россией

Сенатор Конгресса США Джон Маккейн предположил, что организация WikiLeaks может быть связана с Россией, сообщает Washington Examiner.

"Я не могу этого утверждать, но очевидно, что WikiLeaks имела связи с Россией", - сказал сенатор.

При этом он отметил, что нет никаких доказательств таких связей. По его словам, Россия не имеет отношения к публикации WikiLeaks о методах кибершпионажа, используемых Центральным разведывательным управлением (ЦРУ).

По мнению Маккейна, необходимо сделать "еще много" в области усиления кибербезопасности, поскольку, если хакеры "сумели взломать ЦРУ", то они "могут проникнуть к кому угодно". Он выразил обеспокоенность, что киберпреступники "продемонстрировали способность" добраться к "важным секретным материалам".

Ранее сообщалось, что сайт WikiLeaks во вторник, 7 марта, опубликовал тысячи документов, предположительно, принадлежащих Центру киберразведки Центрального разведывательного агентства США.