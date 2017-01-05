 

Маккейн: Расследование кибератак РФ не ставит под сомнение победу Трампа

05 января 2017 г. 19:56
Источник: Укринформ
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Глава Комитета по вопросам вооруженных сил Сената США Джон Маккейн отметил, что несмотря на вмешательство россиян в процесс президентских выборов в 2016 году, победа Дональда Трампа не должна ставиться под сомнение.

Об этом он заявил во время слушаний в Комитете относительно киберугроз для США, которые проходят в четверг в Вашингтоне.

"Цель этого расследования, как я понимаю, - не ставить под вопрос результаты президентских выборов", - заявил Маккейн.

Он напомнил, что и президент США Барак Обама, и избранный президент Дональд Трамп в этой связи заявили, что Америка должна двигаться дальше. "Но мы должны делать это, будучи осведомленными со всеми фактами", - отметил законодатель.

Сенатор назвал хакерское вмешательство РФ "беспрецедентным нападением" на демократию США. "Каждый американец должен быть встревожен российскими атаками", - заявил Маккейн. Он отметил, что Сенат будет требовать от разведывательного сообщества ответа на вопрос об иностранном кибервмешательстве.

Маккейн также сообщил о намерении провести серию слушаний по этому вопросу в течение ближайших месяцев.

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