 

Маккейн сомневается в возможности "перезагрузки" отношений с РФ

12 января 2017 г. 12:00
Источник: РБК-Украина
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Американский сенатор, глава комитета Сената по Вооруженным силам США Джон Маккейн сомневается в возможности "перезагрузки" отношений с Российской Федерацией. Об этом он заявил в интервью DW.

"Я видел трех президентов - Буша, Клинтона и Обаму, - веривших в то, что они могут построить новые взаимоотношения с Владимиром Путиным…Единственное, что в состоянии понять Путин, - это сила. Что цена агрессии может оказаться выше, чем та, которую он готов заплатить", - заявил Маккейн Он также считает единственной возможной стратегией в отношениях с Путиным "принципы Рональда Рейгана - достижение мира через силу".

Кроме того, в ходе интервью Маккейн назвал Путина "убийцей", "бандитом" и "продуктом КГБ", а также заявил об уверенности в причастности России к кибератакам.

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