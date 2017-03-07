Малайзия обвинила КНДР в захвате своих граждан

Премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак заявил, что решение Северной Кореи о запрете малайзийцам выезжать из КНДР фактически делает их "заложниками". Об этом передает Reuters.

"Это отвратительное решение, из-за которого наши граждане фактически удерживаются в заложниках, полностью противоречит международному праву и дипломатическим нормам", — сказал Разак.

Он призвал Северную Корею немедленно освободить всех граждан Малайзии, и добавил, что в связи с этим вопросом созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности.