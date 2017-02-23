 

Манафорт планировал возвращение Януковича в Украину – RFERL

23 февраля 2017 г. 11:36
Источник: Зеркало недели
88 просмотров

У бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа, американского политтехнолога Пола Манафорта, ранее работавшего на беглого президента Виктора Януковича, есть план по его возвращению в Украину, сообщил экс-заместитель Манафорта Константин Килимник в интервью RFERL.

По словам Килимника, Манафорт является автором плана по установлению мира в  Украине после практически трехлетнего конфликта с Россией. План получил название "Мариупольского".  

Ставка в нем делается на Мариуполь – город, разграничивающий подконтрольные Украине территории и территории, находящиеся в оккупации незаконных вооруженных формирований Донбасса.

Согласно плану, Янукович должен быть возвращен в Украину в качестве главы Донецкой и Луганской областей. Килимник также рассказал о том, что Манафорт настаивал на ассоциации Украины с Евросоюзом в 2013 году. В его присутствии между ним и Виктором Януковичем состоялся такой разговор.

"Вы должны доверять европейцам. Тогда в будущем вы нормализуете  отношения с Россией, и все будете в порядке", - говорил Януковичу Манафорт. Тем не менее, по словам экс-заместителя Манафорта, беглый президент к советам политтехнолога не прислушался.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Поліція Харківщини звертає увагу усіх громадян, які мають намір відвідати міжнародний матч 1/16 фіналу Ліги Європи між командами «Шахтар» (Україна) та «Сельта» (Іспанія). У зв’язку із вжиттям додаткових заходів безпеки, відвідувачі будуть допускатися до чаші стадіону тільки після особистого догляду та проходження металевих рамок. Вхід до стадіону буде припинено о 21-45, тому закликаємо приходити на матч заздалегідь, щоб не створювати черги та натовп.                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.