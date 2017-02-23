Манафорт планировал возвращение Януковича в Украину – RFERL

У бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа, американского политтехнолога Пола Манафорта, ранее работавшего на беглого президента Виктора Януковича, есть план по его возвращению в Украину, сообщил экс-заместитель Манафорта Константин Килимник в интервью RFERL.

По словам Килимника, Манафорт является автором плана по установлению мира в Украине после практически трехлетнего конфликта с Россией. План получил название "Мариупольского".

Ставка в нем делается на Мариуполь – город, разграничивающий подконтрольные Украине территории и территории, находящиеся в оккупации незаконных вооруженных формирований Донбасса.

Согласно плану, Янукович должен быть возвращен в Украину в качестве главы Донецкой и Луганской областей. Килимник также рассказал о том, что Манафорт настаивал на ассоциации Украины с Евросоюзом в 2013 году. В его присутствии между ним и Виктором Януковичем состоялся такой разговор.

"Вы должны доверять европейцам. Тогда в будущем вы нормализуете отношения с Россией, и все будете в порядке", - говорил Януковичу Манафорт. Тем не менее, по словам экс-заместителя Манафорта, беглый президент к советам политтехнолога не прислушался.