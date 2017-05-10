Массовая драка в Днепре: Луценко рассказал о последствиях для "титушек" и полиции

В результате событий в Днепре 9 Мая, где произошла массовая драка возле памятника Славы, идентифицированы 8 "титушек", которые напали на участников АТО, все они были задержаны и будут привлечены к уголовной ответственности.

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Следствие работает, чтобы установить организатора и источник финансирования "титушек". Также проводится расследование позорного сотрудничества работников Нацполиции с "титушками". За это также будут отвечать", - подчеркнул Луценко.

Генпрокурор добавил, что прокремлевская по сути акция стала возможной из-за "самоустранения патриотических организаций и партий от празднования нашей победы".

В свою очередь в комментариях к посту генпрокурора мэр Днепра Борис Филатов написал, что из 8 задержанных "титушек" 7 уже отпущены полицией.

"Юрий Витальевич, Вас обмывают. Все задержанные, кроме одного, который избил депутата облсовета Влада Бородина, уже отпущены. По состоянию на "сейчас" в ИВС только один человек из "титушек", - подчеркнул он.