 

Мексика не будет платить за строительство стены на границе с США

26 января 2017 г. 11:03
Источник: 112.UA
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Мексика не будет платить за строительство стены на границе с США. Об этом заявил президент страны Энрике Пенья Ньето, передает издание Televisa.

"Выражаю сожаление и осуждение в связи с решением США продолжать строительство стены, которая многие годы разделяет нас, а не объединяет. Я неоднократно заявлял: Мексика не будет платить ни за какую стену", - заявил президент Мексики.

Он также отметил, что Дональд Трам подписал указ о сооружении стены в тот момент, когда Мексика начинает переговоры о новых правилах сотрудничества, торговли, инвестиций, безопасности и миграции.

Энрике Пенья Ньето добавил, что как президент берет на себя всю ответственность по защите интересов Мексики и ее жителей.

Стоит отметить, что не смотря на подписанный президентом Соединенных Штатов указ о строительстве стены на границе с Мексикой, Энрике Пенья Ньето не намерен отменять свой визит в Вашингтон. Как заявил министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай, он состоится 31 января.

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