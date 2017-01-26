Мексика не будет платить за строительство стены на границе с США. Об этом заявил президент страны Энрике Пенья Ньето, передает издание Televisa.

"Выражаю сожаление и осуждение в связи с решением США продолжать строительство стены, которая многие годы разделяет нас, а не объединяет. Я неоднократно заявлял: Мексика не будет платить ни за какую стену", - заявил президент Мексики.

Он также отметил, что Дональд Трам подписал указ о сооружении стены в тот момент, когда Мексика начинает переговоры о новых правилах сотрудничества, торговли, инвестиций, безопасности и миграции.

Энрике Пенья Ньето добавил, что как президент берет на себя всю ответственность по защите интересов Мексики и ее жителей.

Стоит отметить, что не смотря на подписанный президентом Соединенных Штатов указ о строительстве стены на границе с Мексикой, Энрике Пенья Ньето не намерен отменять свой визит в Вашингтон. Как заявил министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай, он состоится 31 января.