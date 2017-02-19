Мэр Лондона призвал отменить визит Трампа в Соединенное Королевство

"Жестокая и позорная" политика президента США Дональда Трампа должна стать причиной отмены его государственного визита в Великобританию, заявил мэр Лондона Садик Хан, сообщает The Independent.

"Я люблю Америку, я люблю американцев, и я считаю, что особые отношения это очень хорошо и так должно быть и впредь", – сказал он.

"Когда ты близок с кем-то, у вас особые отношения, вы идете по жизни бок о бок, но если кто-то неправ, нужно указать ему на это. Запрет въезда для граждан из семи стран, преимущественно мусульманских, является жестоким и позорным", - отметил мэр Лондона.

По словам Хана, такие действия Трампа являются достаточным поводом "не расстилать перед ним красный ковер".

20 февраля парламент Британии обсудит вопрос визита Дональда Трампа в Британию по приглашению королевы.

Ранее британское правительство официально отклонило онлайн-петицию, призывающую к отмене или понижению важности государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию.