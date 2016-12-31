Меркель пожелала немцам сохранять оптимизм, несмотря на теракты

Канцлер Германии Ангела Меркель записала новогоднее обращение, в котором пожелала жителям Германии сохранять оптимизм, невзирая на существующие угрозы. Она отметила, что сильнее терроризма должны стать общеевропейские ценности и демократия. Меркель заявила, что правительство Германии правительство примет все необходимые политические и законодательные меры, чтобы обеспечить безопасность населения.

"Меркель назвала прискорбной и отвратительной причастность беженцев к нескольким терактам в ФРГ в уходящем году, что стало издевкой не только над готовностью немцев помогать нуждающимся, но и над теми людьми, которые действительно нуждаются в этой помощи. При этом она высказалась в поддержку своей миграционной политики. Напомнив об ужасных разрушениях в Алеппо, она назвала важной и правильной ту защиту, которую Германия дает беженцам из Сирии", - сообщает DW cо ссылкой на обращение Меркель, которое будет транслироваться на немецких телеканалах сегодня, 31 декабря.