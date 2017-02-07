Меркель призвала Путина повлиять на боевиков Донбасса

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента России Владимира Путина использовать свое влияние на террористов ОРДЛО с целью прекращения насилия на Донбассе.

Такой призыв она сделала во время телефонного разговора с российским лидером, который состоялся 7 февраля, передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

"Канцлер ФРГ обратилась к российскому президенту с тем, чтобы он использовал свое влияние на сепаратистов", - пересказал суть разговора пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт.

По его словам, Меркель и Путин согласились, что для обеспечения прекращения огня должны быть приложены новые усилия, и попросили министров иностранных дел и их советников оставаться в тесном контакте.

Также, говорит Зайберт, они выразили надежду, что боевые действия в Восточной Украине в ближайшее время прекратятся.