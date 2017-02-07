 

Меркель призвала Путина повлиять на боевиков Донбасса

07 февраля 2017 г. 16:52
Источник: Украинская правда
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Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента России Владимира Путина использовать свое влияние на террористов ОРДЛО с целью прекращения насилия на Донбассе.
Такой призыв она сделала во время телефонного разговора с российским лидером, который состоялся 7 февраля, передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

"Канцлер ФРГ обратилась к российскому президенту с тем, чтобы он использовал свое влияние на сепаратистов", - пересказал суть разговора пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт.

По его словам, Меркель и Путин согласились, что для обеспечения прекращения огня должны быть приложены новые усилия, и попросили министров иностранных дел и их советников оставаться в тесном контакте.
Также, говорит Зайберт, они выразили надежду, что боевые действия в Восточной Украине в ближайшее время прекратятся.

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