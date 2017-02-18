 

Меркель заявляет, что пока нет формальных оснований для реализации политических шагов Минска

18 февраля 2017 г. 11:58
Источник: Интерфакс - Украина
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель констатирует отсутствие формальных оснований для реализации политической части Минских договоренностей по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Я понимаю ситуацию так, что есть две крупные проблемы. Минские договоренности исходили из того, что мы с первого дня после прекращения огня примем все политические шаги. Но тогда не удалось обеспечить прекращение огня в период более 3-4 дней. Поэтому с формальной точки зрения мы пока не можем сейчас начинать политический процесс", - сказала она в ходе Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

Вместе с тем, по словам Мерекль, так как Украина заявила о готовности обсуждать этот вопрос, то были созданы разные подгруппы в Трехсторонней контактной группе, которые сейчас функционируют.

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