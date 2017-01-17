Мэру польского Перемышля запрещен въезд в Украину

Служба безопасности Украины запретила мэру польского города Перемышль Роберту Хоме въезд в Украину.

Об этом Европравдесообщили в Службе безопасности Украины.

Как отметила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, такой запрет был выдан еще летом прошлого года "в интересах обеспечения безопасности нашего государства".

Європравда обратилась к СБУ с запросом на получение более детальной информации относительно причин выдачи такого запрета.

Сегодня, 17 января информацию о запрете распространил польский ресурс Zycie Podkarpackie.

По информации издания, мэр Перемышля Роберт Хома не смог 17 января пересечь польско-украинскую границу, когда ехал в нашу страну по приглашению украинской стороны.

"Объяснения на границе продолжались полчаса. Потом я получил официальный документ на украинском языке, выданный СБУ, что мне запрещен въезд на территорию Украины. Объяснение очень немногословны, пограничник ссылаются на какие-то скупые рекомендации, выданные этим центром", – цитирует издание Роберта Хому.

