 

Международный суд ООН признал РФ стороной Минских договоренностей, а не посредником – Порошенко

21 апреля 2017 г. 14:29
Источник: Гордон
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Международный суд ООН призвал Россию к полному выполнению Минских соглашений, чем признал, что РФ является стороной минского процесса, а не посредником. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совещания с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, заместителем министра Еленой Зеркаль и замглавы Администрации Президента Константином Елисеевым, передает пресс-служба президента.

"Международный суд ООН призвал Россию к полному выполнению Минских договоренностей. Это означает, что Россия является стороной Минских договоренностей, а не посредником, как изначально она пыталась себя представить. Признание этого, подчеркиваю, – не политическая оценка. Впервые прозвучала юридическая оценка, которая чрезвычайно важна для нас", – сказал Порошенко.

Президент добавил, что за невыполнение решения суда России могут грозить санкции.

"Уникальность этой ситуации и в том, что когда будет принято решение, оно не потребует никакого дополнительного голосования – ни Генеральной Ассамблеи ООН, ни Совета Безопасности ООН. Это решение прямого действия, оно должно выполняться любым государством – членом ООН, и за невыполнение указанного решения будут предусмотрены санкции, которые очень больно ударят по любому государству, которое решится игнорировать данное решение", – заявил Порошенко.

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