МИД напоминает украинцам условия безвизовых поездок в Европу

11 мая 2017 г. 18:02
Источник: РБК - Украина
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Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины опубликовало памятку для граждан об условиях безвизовых поездок в страны Евросоюза.

Об этом сообщается на странице департамента в Facebook.

"Еще раз напоминаем гражданам Украины, что безвизовые поездки будут возможны только при условии использования биометрического паспорта. На обложке паспорта внизу должен быть логотип биометрики", - сообщили в МИД.

В ведомстве отметили, что при отсутствии отметки, паспорт не является биометрическим, и не дает права посещать Евросоюз без виз.

Напомним, в Государственной миграционной службе Украины сообщили, что биометрические паспорта для выезда за границу по состоянию на 11 мая 2017 года оформили около 3,3 млн украинцев. Сегодня, 11 мая, в Украине стартовала информационная кампания о безвизовом режиме со странами Европейского союза "Открой Европу".
 

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