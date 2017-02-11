МИД направит Беларуси ноту из-за задержания Жадана

Министерство иностранных дел Украины направит Беларуси ноту в связи с задержанием в Минске украинского писателя Сергея Жадана, сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Только что говорила с представителем нашего посольства в Беларуси Валерием Жигуновым. Он подтвердил, что Сергея Жадана задержали в Минске, что он провел ночь в Ленинском райотделе милиции в Минске. Посольство только что об этом узнало, поскольку, к сожалению, семья не обращалась к ним раньше, а белорусы не дали этой информации о задержании гражданина Украины, что, безусловно, является нарушением. МИД уже дало поручение, чтобы работники посольства сопровождали Сергея в аэропорт и до пересечения границы, об этом только что мне сказала заместитель министра Лана Зеркаль", - сообщила Геращенко.

По ее словам, посольство и МИД Украины уже готовят ноту по этому поводу.

"Это действительно позор и пора жестко ставить вопрос перед Минском о недопустимости действий ФСБ, которое таким позорным способом, путем формирования совместных черных списков пытается ухудшить и наши с белорусами двусторонние отношения", - подчеркнула Геращенко.

На данный момент консул Украины в Беларуси выясняет обстоятельства и причины задержания Жадана, сообщил начальник консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает УНН.