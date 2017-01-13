МИД Польши: Не будет "новой Ялты"

Администрация избранного президента США Дональда Трампа не пойдет на новые глобальные договоренности с Россией за счет стран Восточной Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

"В Нью-Йорке я разговаривал с американскими политиками. Я говорил более часа беседовал с Генри Киссинджером, который будет советником президента Трампа и абсолютно нет таких договоренностей – о "новой Ялте", – сказал Ващиковский в эфире радио RMF.FM.

По его мнению, после победы на выборах Дональд Трамп "ведет себя рационально" и "предостерегает насчет России".

"Американцы думают рационально, их взгляд на мир и на соперничество с Россией похож на наш", – отметил Ващиковский и добавил, что "никого не стоит критиковать за то, что он хочет улучшить отношения с Россией".

"Мы соседи России и тоже хотели бы улучшить отношения с ней. Поэтому передаем американцам сообщение: нам это нравится, но не за наш счет", – резюмировал польский министр.

Напомним, Ялтинская конференция 1945 года определила международный порядок и границы стран в Европе после Второй мировой войны.