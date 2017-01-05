 

МИД проверяет наличие украинцев среди пострадавших в теракте в Измире

05 января 2017 г. 20:05
Источник: РБК-Украина
41 просмотр

Генконсульство Украины проверяет наличие пострадавших украинцев в Измире

По факту теракта в Измире (Турция) Министерство иностранных дел проверяет наличие украинцев среди пострадавших от взрыва возле здания суда. Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

“В турецком городе Измир - взрыв у здания суда. Генконсульство Украины проверяет, нет ли среди пострадавших украинцев”, - говорится в сообщении .

,Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Измире погибли два человека. В частности, известно о гибели полицейского и сотрудника суда. Также сообщалось об 11 пострадавших. Турецкие власти возложили ответственность за теракт на Рабочую партию Курдистана.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.