МИД проверяет наличие украинцев среди пострадавших в теракте в Измире

Генконсульство Украины проверяет наличие пострадавших украинцев в Измире

По факту теракта в Измире (Турция) Министерство иностранных дел проверяет наличие украинцев среди пострадавших от взрыва возле здания суда. Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

“В турецком городе Измир - взрыв у здания суда. Генконсульство Украины проверяет, нет ли среди пострадавших украинцев”, - говорится в сообщении .

,Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Измире погибли два человека. В частности, известно о гибели полицейского и сотрудника суда. Также сообщалось об 11 пострадавших. Турецкие власти возложили ответственность за теракт на Рабочую партию Курдистана.