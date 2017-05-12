МИД разъяснил условия безвиза со странами "белого шенгенского списка"

12 мая 2017 г. 15:27
Источник: Левый берег

Введение безвизового режима Европейским Союзом для граждан Украины открывает путь к либерализации визового режима с около 30 странами т.н. "белого шенгенского списка", в который входят государства Европы, Северной и Южной Америки, Персидского Залива и Азии.

Об этом сообщается на сайте МИДа.

Отмечается, что переговорный процесс с этой группой стран продолжался в течение 2015 - 2017 годов. По его итогам правительства этих государств выразили готовность предоставить украинцам право безвизовых путешествий в одностороннем порядке или на основании двусторонних договоренностей после вступления в силу соответствующего решения ЕС."Таким образом, безвизовый режим с ЕС автоматически открывает путь для формализации решения о безвизовых поездках для украинских граждан в страны т.н. «белого шенгенского списка»", - пояснили в МИДе.

Под "белым списком" имеются в виду страны, граждане которых могут ездить в Евросоюз без виз. С 11 июня в него войдет и Украина. Сейчас в этом списке - более 60 стран, в том числе почти вся Америка, включительно со Штатами, Канадой, Мексикой, Аргентиной, Бразилией, Чили. Также в этот список входят Япония, Южная Корея, Малайзия, Тайвань, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия, ОАЭ, Израиль, страны Балканского полуострова, не входящие в ЕС.

Напомним, 11 мая Евросоюз завершил утверждение безвизового режима для Украины, который фактически вступит в силу через 20 дней после публикации - ориентировочно 11 июня. Президент Петр Порошенко назвал безвизовый режим "гигантским шагом в Европу". А представительство ЕС в Украине распространило видео, в котором посол ЕС поздравил украинцев с безвизом на украинском языке.

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