МИД России заявил о блокировании Украиной заявления главы Совбеза ООН по Чуркину

Украина заблокировала принятие заявления председателя Совета безопасности ООН, посвященное умершему вчера, 20 февраля 2017 года, постоянному представителю России в ООН Виталию Чуркину. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Украина заблокировала принятие заявления председателя Совета безопасности ООН, посвященное В.Чуркину. В этом вся нынешняя украинская "власть": ничего хорошего делать не могут, только всем все портят, в том числе и себе", - написала Захарова.