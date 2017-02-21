 

МИД России заявил о блокировании Украиной заявления главы Совбеза ООН по Чуркину

21 февраля 2017 г. 12:12
Источник: РБК-Украина
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Украина заблокировала принятие заявления председателя Совета безопасности ООН, посвященное умершему вчера, 20 февраля 2017 года, постоянному представителю России в ООН Виталию Чуркину. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Украина заблокировала принятие заявления председателя Совета безопасности ООН, посвященное В.Чуркину. В этом вся нынешняя украинская "власть": ничего хорошего делать не могут, только всем все портят, в том числе и себе", - написала Захарова.

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