МИД Швеции исключил отмену санкций против России до возврата Крыма Украине

Европейские санкции против России продолжат действовать, пока Крым остается российским.

Об этом заявила в интервью "Дождю" глава МИД Швеции Маргот Вальстрем (Margot Wallstrom).

"Наши санкции, решение о которых принималось в ЕС, связаны с тем, что произошло в Крыму... Участок территории был незаконно отнят у другой европейской страны. В соответствии с европейской политикой безопасности это запрещено", - сказала Вальстрем.

"Пока Крым аннексирован, сохраняются и наши санкции", - добавила она.

При этом Вальстрем, которая 21 февраля посетила Москву для встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, отметила, что Швеция готова сотрудничать с Россией по другим направлениям.