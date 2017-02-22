 

МИД Швеции исключил отмену санкций против России до возврата Крыма Украине

22 февраля 2017 г. 15:05
Источник: Левый берег
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Европейские санкции против России продолжат действовать, пока Крым остается российским.

Об этом заявила в интервью "Дождю" глава МИД Швеции Маргот Вальстрем (Margot Wallstrom).

"Наши санкции, решение о которых принималось в ЕС, связаны с тем, что произошло в Крыму... Участок территории был незаконно отнят у другой европейской страны. В соответствии с европейской политикой безопасности это запрещено", - сказала Вальстрем.

"Пока Крым аннексирован, сохраняются и наши санкции", - добавила она.

При этом Вальстрем, которая 21 февраля посетила Москву для встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, отметила, что Швеция готова сотрудничать с Россией по другим направлениям.

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