МИД Украины обеспокоен количеством антиукраинских и антипольских провокаций, - Беца

Произошедшие инциденты, связанные с украино-польскими взаимоотношениями вызывают беспокойство МИД Украины. Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в ходе брифинга, посвященного актуальным вопросам внешней политики.

"Нас безусловно не может не беспокоить то количество антиукраинских и антипольских провокаций, которые с момента российской агрессии участились как в Польше, так и в Украине. Мы пытаемся решить эти вопросы не ультимативно, а в духе добрососедских отношений", - заявила Марьяна Беца.

"Сейчас продолжаются следственные действия и по Гуте Пеняцкой, и по вчерашнему инциденту в Быковне", - рассказала спикер МИД Украины. Она также отметила, что инциденты, произошедшие в Гуте Пеняцкой и Быковине должны быть тщательно расследованы компетентными органами.

Марьяна Беца также отметила, что МИД Украины держит на особом контроле ситуацию, связанную с запретом въезда в Украину мэру польского города Перемышль Роберту Хоме. "Мы получили ноту от польской стороны и направили ее в компетентные органы Украины. Сейчас этот вопрос обрабатывается. Министр иностранных дел Украины лично держит этот вопрос на контроле", - сказала спикер украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.