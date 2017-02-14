 

МИД Украины выразил протест из-за решения московского суда в отношении журналиста Сущенко

14 февраля 2017 г. 15:20
Источник: Новое Время
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Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением суда Москвы оставить без изменений приговор украинскому журналисту Роману Сущенко.

В заявлении, опубликованном на сайте МИД, украинские дипломаты назвали российские судебные органы предвзятыми и политически мотивированными.

"Министерство иностранных дел Украины требует от российской власти немедленно прекратить расправу над гражданином Украины Романом Сущенко, уволить его как безосновательно задержанного и обеспечить возвращение в Украину", - подчеркнули в МИД.

Напомним, суд Москвы отклонил апелляционную жалобу на арест украинского журналиста Романа Сущенко, которого РФ обвиняет в "шпионаже".

Напомним, 25 января Лефортовский районный суд Москвы продлил арест украинского журналиста Сущенко до 30 апреля, удовлетворив таким образом ходатайство государственного обвинителя. МИД Украины выразил протест в связи с решением суда РФ продлить арест украинскому журналисту.

3 октября члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в московском СИЗО Лефортово журналиста агентства Укринформ Романа Сущенко. Лефортовский суд Москвы арестовал его по обвинению в "шпионаже", а Укринформ назвал это спланированной провокацией.

Адвокат Фейгин сообщил, что журналиста "сдал" друг семьи, с которым он поддерживал отношения во время своих приездов к родственникам в Москву.

Глава СБУ Василий Грицак сообщил, что журналиста внесли в список на обмен заложниками.

24 января ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России прекратить преследования журналистов.

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