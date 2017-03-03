Минэнергоугля будет инициировать запрет на ввоз угля антрацитовой группы из РФ

Министр энергетики и угольной промышленности Украина Игорь Насалик будет инициировать запрет на ввоз угля антрацитовой группы из РФ. Об этом он заявил во время общения с журналистами в кулуарах Кабмина.

"Я будут вносить на заседании Кабинета министров распоряжение о том, чтобы никакого угля энергетического не было с территории России. Имеется в виду антрацитовой группы", - сказал министр.

По его словам, есть информация, что оккупационными властями рассматривается схема, согласно которой уголь с неподконтрольной Киеву территории Донбасса будет направляться в Ростовскую область Российской Федерации, обогащаться и снова направляться в Украину, но он уже будет в два раза дороже.

"Но принципиально, чтобы мы этого не сделали. Распоряжение будет вноситься", - сказал министр.