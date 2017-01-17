Минфин ждет четвертый транш МВФ в начале февраля

Министр финансов Александр Данилюк сообщил, что четвертый транш в рамках кредитной программы Международного валютного фонда Украина получит в начале февраля.

"Мы планируем получить около $1 миллиарда", - сказал он в интервью Reuters.

Министр отметил, что Украина продолжает проводить экономические реформы в рамках сотрудничества с МВФ, а дефицит утвержденного госбюджета на 2017 год не превышает максимального допустимого значения в 3% от ВВП. Несмотря на то, что другие требования МВФ, в частности о ключевой пенсионной реформе, не удалось провести через парламент, Данилюк уверен, что это решение будет принято в 2017 году. Также МВФ одобрил решение Украины национализировать крупнейший в стране Приватбанк, напомнил министр.

Кроме того, Данилюк сообщил о планах выпуска новых еврооблигаций под гарантии США. За предыдущие два года Киев привлек на внешних рынках $3 миллиарда благодаря американским гарантиям.

Напомним, в марте 2015 года МВФ открыл четырехлетнюю программу EFF для Украины на сумму $17 млрд. Она предполагала проведение ежеквартального пересмотра программы и выделение Киеву в 2015 году четырех траншей, в 2016 году - еще четырех. Однако к настоящему времени страна получила лишь три транша: первый на $5 млрд в марте 2015 года, второй на $1,7 млрд в августе 2015 года и третий на $1 млрд в сентябре 2016 года.