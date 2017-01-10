"Минималка" 3200: Кабмин хочет создать группы для контроля за выполнением закона о повышении зарплаты

Такие рабочие группы будут реагировать на жалобы граждан касательно невыполнения решения правительства о повышении минимального уровня оплаты труда до 3200 грн.

Правительство Украины планирует сформировать в регионах страны межведомственные рабочие группы для мониторинга ситуации с выполнением решения Кабмина о повышении заработной платы до 3200 грн.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко во время заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению реализации решений, направленных на повышение уровня оплаты труда.

«Аналогичные межведомственные рабочие группы должны быть созданы на уровне каждой области. Рабочую группу должен возглавить человек по должности не ниже заместителя главы ОГА», - цитирует Розенко пресс-служба вице-премьера.

По его словам, такие рабочие группы будут реагировать на жалобы граждан касательно невыполнения решения правительства о повышении минимального уровня оплаты труда до 3200 грн.

В конце декабря прошлого года премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил представителям бизнеса штрафами в сотни тысяч гривен за уклонение от выполнения требований законодательства по повышению минимальной заработной платы.

В начале декабря Верховная Рада Украины приняла разработанный Кабинетом министров закон о повышении с 1 января 2017 года минимальной зарплаты вдвое – до 3200 грн.