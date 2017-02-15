 

Министр энергетики предупредил о веерных отключениях электроэнергии

15 февраля 2017 г. 18:50
Источник: Новое Время
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Чрезвычайные меры на рынке электроэнергии предусматривают переход АЭС на работу в режиме недельного маневрирования и веерные отключения.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик на внеочередном заседании правительства.

"Пунктом 3 предусмотрено, что НАЭК Энергоатом будет придерживаться графика нагрузки энергосистемы и войдет в недельное маневрирования блоками", - сказал министр.

Введенное чрезвычайное положение предусматривает, что на оптовом рынке электрической энергии энергосистема переходит в ручное управление, и ценовые заявки в тепловой генерации не будут применяться.

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